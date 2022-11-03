За атаками беспилотников в Севастополе стоят "люди доброй воли" - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию Сadenaser заявил, что за атакой с использованием дронов в Севастополе, произошедшей 29 октября, стоят "люди доброй воли", передает УНН.
Цитата
Отвечая на вопрос журналиста, кто, если не Украина, стоит за атаками морскими беспилотниками в Севастополе, Кулеба ответил: "Люди доброй воли".
Дополнение
Ночью и утром 29 октября в Севастополе слышались звуки взрывов и залпов. По словам назначенного рф "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, произошла атака беспилотников, которую отражали корабли черноморского флота россии.
Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что причиной взрывов в Севастопольской бухте мог стать неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.
2 ноября были обнародованы первые спутниковые снимки Севастопольской бухты, сделанные после "атаки БПЛА" военных кораблей черноморского флота русской федерации.