За атаками беспилотников в Севастополе стоят "люди доброй воли" - Кулеба

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Отвечая на вопрос журналиста, кто, если не Украина, стоит за атаками морскими беспилотниками в Севастополе, Кулеба ответил: "Люди доброй воли".

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Ночью и утром 29 октября в Севастополе слышались звуки взрывов и залпов. По словам назначенного рф "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, произошла атака беспилотников, которую отражали корабли черноморского флота россии.

Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что причиной взрывов в Севастопольской бухте мог стать неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.

2 ноября были обнародованы первые спутниковые снимки Севастопольской бухты, сделанные после "атаки БПЛА" военных кораблей черноморского флота русской федерации.