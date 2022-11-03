За атаками безпілотників у Севастополі стоять "люди доброї волі" - Кулеба

Цитата

Відповідаючи на питання журналіста, хто, якщо не Україна, стоїть за атаками морськими безпілотниками у Севастополі, Кулеба відповів: "Люди доброї волі".

Доповнення

Вночі та вранці 29 жовтня в Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. За словами призначеного рф "губернатора" Севастополя михайла развожаєва, відбулася атака безпілотників, яку відбивали кораблі чорноморського флоту рф.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що причиною вибухів у Севастопольській бухті міг стати невдалий пуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.

2 листопада були оприлюднені перші супутникові знімки Севастопольської бухти, зроблені після "атаки БПЛА" воєнних кораблів чорноморського флоту російської федерації.