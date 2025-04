З’явилися перші супутникові знімки Севастопольської бухти після "атаки дронів"

Цитата

«Супутникові знімки, зроблені вчора о 05:35 та 11:06, показують два фрегати типу «Адмірал Григорович», які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту», - ідеться у повідомленні.

Satellite images taken yesterday at 05:35 and 11:06 UTC show the two Admiral Grigorovich class frigates currently deployed in the Black Sea, moored in port.



— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 2, 2022

Доповнення

Вночі та вранці 29 жовтня в Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. За словами призначеного рф "губернатора" Севастополя михайла развожаєва, відбулася атака безпілотників, яку відбивали кораблі чорноморського флоту рф.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що причиною вибухів у Севастопольській бухті міг стати невдалий пуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.

Так, у Севастопольській бухті було уражено щонайменше 3 кораблі чорноморського флоту росії.