Появились первые спутниковые снимки Севастопольской бухты после "атаки дронов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В сети обнародованы первые спутниковые снимки Севастопольской бухты, сделанные после "атаки БПЛА" военных кораблей черноморского флота российской федерации. Они были сделаны 1 ноября. Об этом сообщил OSINT-аналитик Бенджамин Питетт на странице в Twitter сегодня, 2 ноября, информирует УНН.
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«Спутниковые снимки, сделанные вчера в 05:35 и 11:06, показывают два фрегата типа «Адмирал Григорович», которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованные в порту», - говорится в сообщении.
Спутниковые снимки, сделанные вчера в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата класса "Адмирал Григорович", которые в настоящее время дислоцированы в Черном море, пришвартованные в порту.
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Дополнение
Ночью и утром 29 октября в Севастополе были слышны звуки взрывов и залпов. По словам назначенного рф "губернатора" Севастополя михаила развожаева, произошла атака беспилотников, которую отражали корабли черноморского флота рф.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что причиной взрывов в Севастопольской бухте мог стать неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.
Так, в Севастопольской бухте было поражено по меньшей мере 3 корабля черноморского флота россии.