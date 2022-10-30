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Щонайменше 3 кораблі чорноморського флоту були уражені безпілотниками, серед них і флагман "Адмірал Макаров" - розслідування

Щонайменше 3 кораблі чорноморського флоту були уражені безпілотниками, серед них і флагман "Адмірал Макаров" - розслідування

Київ • УНН

 • 354980 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Севастопольській бухті було уражено щонайменше 3 кораблі чорноморського флоту росії. Про це йдеться в OSINT-розслідування спільноти GeoConfirmed в Twitter, передає УНН.

Деталі

Так, проаналізувавши безліч відео, OSINT-розслідувачі підтвердили, що росіяни намагалися збити БПЛА з двох різних позицій, в тому числі з вертольота.

Повідомляється, що на один безпілотник скинули вибухівку, після чого трансляція БПЛА перервалася.

На відео потрапила також атака на кораблі класу «Адмірал Григорович», «Адмірал Макаров» й на тральщик «Іван Голубець». Ймовірно, безпілотникам вдалося врізатися у судна.

OSINT-розслідувачі на підставі відзнятого матеріалу зробили висновок, що USV знаходилися поруч щонайменше з 4 кораблями і для атаки робили майже розворот.

За підрахунками розслідувачів всього для атак на кораблі було використано від 6 до 8 надводних безпілотників:

  • 3 Використовувалися по кораблях
  • 3 блукали «вдень» у «відкритій» воді.
  • 2 були знищені (можливо, ті ж, що «блукали»).

Доповнення

Як повідомлялося, вночі та вранці 29 жовтня в Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. За словами російського голови Севастополя Михайла Развожаєва, відбулася атака безпілотників, яку відбивали кораблі чорноморського флоту рф.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що причиною вибухів у Севастопольській бухті міг стати невдалий пуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.

The first videos emerged this morning.

Video 01: Explosion in distance, filmed by a fixed camera.

44.64545, 33.53681

02/ pic.twitter.com/KRM1sVQZoq

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

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