За артобстрел жилых кварталов Авдеевки из “Градов” будут судить террориста “ДНР”
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. За артиллерийский обстрел жилых кварталов Авдеевки из “Градов”, который произошел в январе 2015 года, будут судить террориста “ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, передает УНН.
“Житомирской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по факту совершения участником незаконного вооруженного формирования РФ террористического акта — артиллерийского обстрела из „Градов“ жилых кварталов Авдеевки и причинение имущественного ущерба частной и коммунальной собственности почти на 18 млн грн (по ч. 3 ст. 258 , п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, участник незаконного вооруженного формирования “Бригада Восток”, совместно с двумя другими боевиками в январе 2015 года совершили теракт, обстреляв из РСЗО “Град” жилые кварталы Авдеевки Донецкой области.
“В результате теракта погибли местные жители, уничтожено и разрушено более 60 помещений в 19 многоквартирных домах, повреждены здания отдела образования военно-гражданской администрации, дома детского и юношеского творчества, городского архива, общества инвалидов и тому подобное. Поскольку обвиняемый с момента сообщения о подозрении скрывается от уголовной ответственности, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование, которое осуществляло управление СБУ в Житомирской области”, — сообщили в Офисе генпрокурора.
Как сообщал УНН, в Житомире осудили двух мужчин, которые готовили ряд терактов в городе.