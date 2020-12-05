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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 36982 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 57104 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 70056 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 83404 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111373 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113540 просмотра

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За артобстрел жилых кварталов Авдеевки из “Градов” будут судить террориста “ДНР”

За артобстрел жилых кварталов Авдеевки из “Градов” будут судить террориста “ДНР”

Киев  •  УНН

 • 13883 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. За артиллерийский обстрел жилых кварталов Авдеевки из “Градов”, который произошел в январе 2015 года, будут судить террориста “ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, передает УНН.

“Житомирской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по факту совершения участником незаконного вооруженного формирования РФ террористического акта — артиллерийского обстрела из „Градов“ жилых кварталов Авдеевки и причинение имущественного ущерба частной и коммунальной собственности почти на 18 млн грн (по ч. 3 ст. 258 , п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, участник незаконного вооруженного формирования “Бригада Восток”, совместно с двумя другими боевиками в январе 2015 года совершили теракт, обстреляв из РСЗО “Град” жилые кварталы Авдеевки Донецкой области.

“В результате теракта погибли местные жители, уничтожено и разрушено более 60 помещений в 19 многоквартирных домах, повреждены здания отдела образования военно-гражданской администрации, дома детского и юношеского творчества, городского архива, общества инвалидов и тому подобное. Поскольку обвиняемый с момента сообщения о подозрении скрывается от уголовной ответственности, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование, которое осуществляло управление СБУ в Житомирской области”, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал УНН, в Житомире осудили двух мужчин, которые готовили ряд терактов в городе.

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