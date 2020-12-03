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У Житомирі засудили двох чоловіків, які готували низку терактів у місті

У Житомирі засудили двох чоловіків, які готували низку терактів у місті

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Богунський районний суд Житомира засудив двох місцевих мешканців до 14 років тюрми за підготовку низки терактів в місті. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.

“Група місцевих мешканців, активні учасники радикально налаштованого угруповання, у 2014 році готувала здійснення терористичних актів в обласному центрі. Вони планували дестабілізувати ситуацію у регіоні та „підтримати“ терористичні організації „Л/ДНР“”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ задокументувала причетність чоловіків до підготовки п’яти терактів.

“Серед об’єктів, обраних терористами, були банківські та державні установи, військкомат і житловий квартал, де проживають родини військовослужбовців. У серпні 2014 року, під час спецоперації, правоохоронці затримали організатора групи та його спільника — колишнього десантника. У терористів було вилучено складові до п’яти саморобних вибухових пристроїв із зарядами, вибухівку загальною вагою 7,6 кг. У затриманих також виявлено детонатори, годинникові механізми та хімічні компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв”, — розповіли в СБУ.

Додається, що суд визнав терористів винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 263-1, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258-4 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, на Донбасі затримали чоловіка, який намагався здійснити теракт.

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