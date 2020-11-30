На Донбасі затримали чоловіка, який намагався здійснити теракт

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У районі проведення ООС, у Донецькій області затримали чоловіка, який за вказівкою незаконних збройних формувань РФ намагався здійснити терористичний акт. Про це повідомляє прокуратура Донецької області, передає УНН.

“За клопотанням Донецької обласної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 000 грн мешканцю міста Мирноград, який обґрунтовано підозрюється у сприянні терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3) КК України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в пресслужбі СБУ повідомили, що затримали мешканця Донецької області під час спроби підриву підстанції розподілу електроенергії у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині.

“Оперативники спецслужби встановили, що чоловік діяв на виконання завдання так званого „МДБ ДНР“. Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об’єкті, привести у бойову готовність і здійснити терористичний акт. За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення”, — йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представник одного з розвідувальних підрозділів НЗФ РФ, що контролюється окупаційною адміністрацією у Донецькій області за вказівкою керівництва створював дієву агентурну мережу. Метою зловмисника було проведення розвідувально-підривної діяльності, вчинення терористичних актів та диверсій на підконтрольній українській владі території Донеччини.

Також відомо, що у квітні 2020 року бойовик доручив колишньому “колезі”, який наразі мешкає у місті Покровськ та у минулому вже був засуджений за участь у НЗФ, вчинити терористичний акт на об’єкті критичної інфраструктури, а саме — підстанції розподілу електроенергії “Красноармійськ”.

“27 листопада 2020 року завдяки спільній та злагодженій роботі прокуратури та слідчих ГУ СБУ в Донецькій та Луганські областях, а також департаменту контррозвідки СБУ „підривника“ викрито та затримано до вчинення жахливого теракту”, — повідомили в прокуратурі Донеччини.

Зазначається, що у підозрюваного під час огляду виявлено та вилучено засоби зв’язку, грошові кошти, вибухову речовину зовні схожу на пластид та детонатори. Наразі досудове розслідування триває.

Додамо, що в жовтні, Служба безпеки України на Луганщині провела навчання з нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп.

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