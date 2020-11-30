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На Донбассе задержали мужчину, который пытался совершить теракт

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В районе проведения ООС, в Донецкой области задержали мужчину, который по указанию незаконных вооруженных формирований РФ пытался совершить террористический акт. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, передает УНН.

“По ходатайству Донецкой областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 тысяч грн жителю города Мирноград, который обоснованно подозревается в содействии террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) УК Украины”, — говорится в сообщении.

Отметим, в пресс-службе СБУ сообщили, что задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

“Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал на выполнение задания так называемого „МГБ ДНР“. Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население”, — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что представитель одного из разведывательных подразделений НВО РФ, контролируемых оккупационной администрацией в Донецкой области по указанию руководства создавал действенную агентурную сеть. Целью злоумышленника было проведение разведывательно-подрывной деятельности, совершения террористических актов и диверсий на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Также известно, что в апреле 2020 года боевик поручил бывшему “коллеге”, который сейчас живет в городе Покровск и в прошлом уже был осужден за участие в НВО, совершить террористический акт на объекте критической инфраструктуры, а именно — подстанции распределения электроэнергии “Красноармейск ”.

“27 ноября 2020 года благодаря совместной и слаженной работе прокуратуры и следственных ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также департамента контрразведки СБУ „подрывник“ разоблачен и задержан до совершению ужасного теракта”, — сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Отмечается, что у подозреваемого во время досмотра обнаружены и изъяты средства связи, денежные средства, взрывчатое вещество внешне похожую на пластид и детонаторы. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Добавим, что в октябре, Служба безопасности Украины в Луганской области провела обучение по нейтрализации диверсионно-разведывательных групп.

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