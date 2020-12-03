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В Житомире осудили двух мужчин, которые готовили ряд терактов в городе

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Богунский районный суд Житомира приговорил двух местных жителей к 14 годам тюрьмы за подготовку ряда терактов в городе. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

“Группа местных жителей, активные участники радикально настроенной группировки, в 2014 году готовила осуществление террористических актов в областном центре. Они планировали дестабилизировать ситуацию в регионе и „поддержать“ террористические организации „Л/ДНР“”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ задокументировала причастность мужчин к подготовке пяти терактов.

“Среди объектов, выбранных террористами, были банковские и государственные учреждения, военкомат и жилой квартал, где проживают семьи военнослужащих. В августе 2014 года во время спецоперации правоохранители задержали организатора группы и его сообщника — бывшего десантника. У террористов были изъяты составляющие до пяти самодельных взрывных устройств с зарядами, взрывчатка общим весом 7,6 кг. У задержанных также обнаружено детонаторы, часовые механизмы и химические компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств”, — рассказали в СБУ.

Добавляется, что суд признал террористов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 263-1, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258-4 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, на Донбассе задержали мужчину, который пытался совершить теракт.

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