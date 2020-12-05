Через артобстріл житлових кварталів Авдіївки з “Градів” судитимуть терориста “ДНР”

“Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактом скоєння учасником незаконного збройного формування РФ терористичного акту — артилерійського обстрілу із „Градів“ житлових кварталів Авдіївки та заподіяння майнової шкоди приватній і комунальній власності майже на 18 млн грн (за ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасник незаконного збройного формування “Бригада Восток”, спільно з двома іншими бойовиками у січні 2015 року вчинили теракт, обстрілявши із РСЗВ “Град” житлові квартали Авдіївки Донецької області.

“Внаслідок теракту загинули місцеві жителі, знищено та зруйновано понад 60 помешкань у 19 багатоквартирних будинках, пошкоджено будівлі відділу освіти військово-цивільної адміністрації, будинку дитячої та юнацької творчості, міського архіву, спілки інвалідів тощо. Оскільки обвинувачений з часу повідомлення про підозру переховується від кримінальної відповідальності, щодо нього проводилося спеціальне досудове розслідування, яке здійснювало управління СБУ в Житомирській області”, — повідомили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв УНН, у Житомирі засудили двох чоловіків, які готували низку терактів у місті.