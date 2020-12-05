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Через артобстріл житлових кварталів Авдіївки з “Градів” судитимуть терориста “ДНР”

Через артобстріл житлових кварталів Авдіївки з “Градів” судитимуть терориста “ДНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. За артилерійський обстріл житлових кварталів Авдіївки з “Градів”, який стався у січні 2015 року, судитимуть терориста “ДНР”. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України, передає УНН.

“Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактом скоєння учасником незаконного збройного формування РФ терористичного акту — артилерійського обстрілу із „Градів“ житлових кварталів Авдіївки та заподіяння майнової шкоди приватній і комунальній власності майже на 18 млн грн (за ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасник незаконного збройного формування “Бригада Восток”, спільно з двома іншими бойовиками у січні 2015 року вчинили теракт, обстрілявши із РСЗВ “Град” житлові квартали Авдіївки Донецької області.

“Внаслідок теракту загинули місцеві жителі, знищено та зруйновано понад 60 помешкань у 19 багатоквартирних будинках, пошкоджено будівлі відділу освіти військово-цивільної адміністрації, будинку дитячої та юнацької творчості, міського архіву, спілки інвалідів тощо. Оскільки обвинувачений з часу повідомлення про підозру переховується від кримінальної відповідальності, щодо нього проводилося спеціальне досудове розслідування, яке здійснювало управління СБУ в Житомирській області”, — повідомили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв УНН, у Житомирі засудили двох чоловіків, які готували низку терактів у місті.

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