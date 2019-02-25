За 2018 год острым вирусным гепатитом В заболели более тысячи человек

"Количество случаев заболевания острым вирусным гепатитом В (по 2018 - ред.) По статистической форме 2 "Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях" (годовая) составляет 1449 человек, из них 50 человек до 17 лет", - говорится в ответа на запрос.



Также, в 2018 году количество больных хроническим вирусным гепатитом В выросло на 1574 человек, из них 31 человек до 17 лет.



Как сообщал УНН, в Украине за прошлый год гепатитом С заболело почти 500 человек .



Напомним, вирусные гепатиты B и C является серьезной проблемой для здравоохранения, которая затрагивает 325 млн человек по всему миру.

Как сообщал УНН, по состоянию на 27 июля 2018 года, около 5% украинцев инфицированны вирусом гепатита С.