За 2018 рік на гострий вірусний гепатит В захворіло понад тисячу людей

"Кількість випадків захворювання на гострий вірусний гепатит В (за 2018 рік – ред.) згідно з статистичною формою 2 "Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання" (річна) становить 1449 людей, з них 50 осіб до 17 років", - йдеться у відповіді на запит.



Також, у 2018 році кількість хворих на хронічний вірусний гепатит В зросла на 1574 людей, з них 31 особа до 17 років.



Як повідомляв УНН, в Україні за минулий рік на гепатит С захворіло майже 500 осіб.



Нагадаємо, вірусні гепатити B і C є серйозною проблемою для охорони здоров’я, що зачіпає 325 мільйонів осіб по всьому світу.

Як повідомляв УНН, станом на 27 липня 2018 року, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С.