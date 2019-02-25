За 2018 рік на гострий вірусний гепатит В захворіло понад тисячу людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. За 2018 рік на гострий вірусний гепатит В захворіло понад тисячу людей. Про це повідомили у відділі комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ України на запит журналіста УНН.
"Кількість випадків захворювання на гострий вірусний гепатит В (за 2018 рік – ред.) згідно з статистичною формою 2 "Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання" (річна) становить 1449 людей, з них 50 осіб до 17 років", - йдеться у відповіді на запит.
Також, у 2018 році кількість хворих на хронічний вірусний гепатит В зросла на 1574 людей, з них 31 особа до 17 років.
Як повідомляв УНН, в Україні за минулий рік на гепатит С захворіло майже 500 осіб.
Нагадаємо, вірусні гепатити B і C є серйозною проблемою для охорони здоров’я, що зачіпає 325 мільйонів осіб по всьому світу.
Як повідомляв УНН, станом на 27 липня 2018 року, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С.