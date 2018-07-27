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МОЗ: близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С

МОЗ: близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Станом на зараз близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С. Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає УНН.

"За останніми оцінками, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С. Фактично – це 2 млн українців. Багато з них навіть не знають про свій статус", - повідомила Супрун.

Супрун повідомила, що вже з цього року сімейні лікарі отримають безкоштовні тест-набори для виявлення гепатиту С та ВІЛ, та зможуть надавати їх пацієнтам.

"Будемо робити тестування доступним та простим через сімейних лікарів. Вже в цьому році сімейні лікарі матимуть безкоштовні тест-набори для гепатиту С і ВІЛ і вони будуть надавати їх пацієнтам – тим, які мають високий рівень ризику", - заявила вона.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, наразі в Україні зареєстровано 52 448 хворих на гепатит С.

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