За 15 тысяч грн чиновник из КГГА "уладил" вопрос продажи алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Правоохранители задержали главного специалиста отдела управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА во время получения неправомерной выгоды от представителя субъекта хозяйствования за непринятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Следствием установлено, что должностное лицо КГГА требовало и получило от представителя предприятия взятку в сумме 15 тысяч гривен за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.
После получения неправомерной выгоды чиновник задержан в порядке ст.208 УПК Украины", - говорится в заметке.
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Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнила Л.Сарган.
Напомним, что в ряде регионов Украины местные органы власти ввели временные ограничения на продажу алкогольных напитков в стационарных точках. Как правило, речь идет о запрете продавать спиртное в ночное время.
На такие действия местных советов отреагировали в АМКУ, признав соответствующие решения незаконными.
В Комитете подчеркнули, что "ночные алкогольные запреты" провоцируют нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
В четырех областях Украины "временные запреты" на алкоголь впоследствии были отменены в судебном порядке. В том числе и в столице, где сегодня продавать алкоголь в ночное время не запрещено.