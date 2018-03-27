За 15 тисяч грн чиновник з КМДА "уладнав" питання продажу алкоголю

КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронці затримали головного спеціаліста відділу управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА під час отримання неправомірної вигоди від представника суб’єкта господарювання за невжиття заходів реагування у зв’язку з виявленими порушеннями. Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.