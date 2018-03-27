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За 15 тисяч грн чиновник з КМДА "уладнав" питання продажу алкоголю

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронці затримали головного спеціаліста відділу управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА під час отримання неправомірної вигоди від представника суб’єкта господарювання за невжиття заходів реагування у зв’язку з виявленими порушеннями. Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

“Слідством встановлено, що посадова особа КМДА вимагала та отримала від представника суб’єкта господарювання хабар в сумі 15 000 гривень за невжиття заходів реагування за результатами розгляду звернень громадянина щодо законності продажу алкогольних напоїв в п’яти об’єктах торгівлі.

Після отримання неправомірної вигоди посадовець затримана в порядку ст. 208 КПК України”, — йдеться у дописі.

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Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, уточнила Л.Сарган.

Нагадаємо, що в низку регіонів України місцеві органи влади ввели тимчасові обмеження на продаж алкогольних напоїв у стаціонарних точках. Як правило, мова йде про заборону продавати спиртне в нічний час.

На такі дії місцевих рад відреагували в АМКУ, визнавши відповідні рішення незаконними.

У Комітеті підкреслили, що “нічні алкогольні заборони” провокують порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У чотирьох областях України “тимчасові заборони” на алкоголь згодом були скасовані в судовому порядку. Зокрема і в столиці, де сьогодні продавати алкоголь в нічний час не заборонено.

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