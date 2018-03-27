За 15 тисяч грн чиновник з КМДА "уладнав" питання продажу алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронці затримали головного спеціаліста відділу управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА під час отримання неправомірної вигоди від представника суб’єкта господарювання за невжиття заходів реагування у зв’язку з виявленими порушеннями. Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Слідством встановлено, що посадова особа КМДА вимагала та отримала від представника суб’єкта господарювання хабар в сумі 15 000 гривень за невжиття заходів реагування за результатами розгляду звернень громадянина щодо законності продажу алкогольних напоїв в п’яти об’єктах торгівлі.
Після отримання неправомірної вигоди посадовець затримана в порядку ст. 208 КПК України”, — йдеться у дописі.
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Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, уточнила Л.Сарган.
Нагадаємо, що в низку регіонів України місцеві органи влади ввели тимчасові обмеження на продаж алкогольних напоїв у стаціонарних точках. Як правило, мова йде про заборону продавати спиртне в нічний час.
На такі дії місцевих рад відреагували в АМКУ, визнавши відповідні рішення незаконними.
У Комітеті підкреслили, що “нічні алкогольні заборони” провокують порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
У чотирьох областях України “тимчасові заборони” на алкоголь згодом були скасовані в судовому порядку. Зокрема і в столиці, де сьогодні продавати алкоголь в нічний час не заборонено.