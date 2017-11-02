За 11 лет в мире убито более 900 журналистов

"За последние 11 лет около 930 журналистов были убиты за предоставление информации обществу. В среднем, такие данные означают, что в мире каждые четыре дня погибает один журналист. В девяти из десяти случаев убийцы остаются безнаказанными", - сообщили в ЮНЕСКО.

Кроме того, на сайте предоставили информацию согласно которой 93% убитых журналистов являются местными корреспондентами.

Согласно статистике, 29% убитых журналистов работали на телевизионных СМИ и 17% были внештатными корреспондентами.

Как сообщал УНН, с начала года в Украине зафиксировано 80 случаев применения физической силы к представителям СМИ.