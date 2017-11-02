За 11 лет в мире убито более 900 журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Согласно информации отчета ЮНЕСКО, в период с 2006 по 2017 год в мире было убито около 930 журналистов за выполнение их профессиональных обязанностей. Такие данные ЮНЕСКО опубликовали на своем сайте в честь Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается в мире 2 ноября, передает УНН.
"За последние 11 лет около 930 журналистов были убиты за предоставление информации обществу. В среднем, такие данные означают, что в мире каждые четыре дня погибает один журналист. В девяти из десяти случаев убийцы остаются безнаказанными", - сообщили в ЮНЕСКО.
Кроме того, на сайте предоставили информацию согласно которой 93% убитых журналистов являются местными корреспондентами.
Согласно статистике, 29% убитых журналистов работали на телевизионных СМИ и 17% были внештатными корреспондентами.
Как сообщал УНН, с начала года в Украине зафиксировано 80 случаев применения физической силы к представителям СМИ.