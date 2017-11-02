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За 11 років у світі вбито понад 900 журналістів

За 11 років у світі вбито понад 900 журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Згідно з інформацією звіту ЮНЕСКО, в період з 2006 по 2017 рік у світі було вбито близько 930 журналістів за виконання їх професійних обов’язків. Такі дані ЮНЕСКО опублікували на своєму сайті на честь Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається у світі 2 листопада, передає УНН.

"За останні 11 років близько 930 журналістів були вбиті за надання інформації суспільству. В середньому, такі данні означають, що у світі кожні чотири дні гине один журналіст. В дев’яти з десяти випадків вбивці залишаються непокараними", - повідомили в ЮНЕСКО.

Крім того, на сайті надали інформацію згідно якої, 93% вбитих журналістів є місцевими кореспондентами.

Згідно зі статистикою, 29% вбитих журналістів працювали на телевізійних ЗМІ та 17% були позаштатними кореспондентами.

Як повідомляв УНН, з початку року в Україні зафіксовано 80 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ.

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