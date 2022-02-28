За 100 часов обороны Украина получила более 1 млрд долларов военной помощи: что поставляют партнеры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. За первые 100 часов обороны от российских оккупантов дипломатия мобилизовала более 1 млрд долларов США военной помощи от партнеров. Об этом сообщает министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.
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“За первые 100 часов обороны нашей страны от российских захватчиков украинская дипломатия мобилизовала свыше 1 млрд долларов США помощи партнеров на закупку современного вооружения и боеприпасов для украинских сил обороны”, - говорится в сообщении МИД.
Детали
Сообщили, что США, Канада, Великобритания, Австралия, ЕС и другие страны предоставляют Украине большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов, противотанковых установок, стрелкового оружия, патронов, средств разминирования, бронежилетов, шлемов, медицинских комплектов, топлива для военной техники.
“Сейчас решается вопрос передачи нашему государству боевых истребителей, чтобы более эффективно отбивать нападения врага в воздухе”, - отметили дипломаты.
Ранее
Как писал УНН, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз доставит боевые самолеты Украине. Он подчеркнул, что главы МИД союза согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро.