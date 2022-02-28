За 100 годин оборони Україна отримала понад 1 млрд доларів військової допомоги: що постачають партнери
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. За перші 100 годин оборони від російських окупантів дипломатія мобілізувала понад 1 млрд доларів США військової допомоги від партнерів. Про це повідомляє міністерство закордонних справ України, пише УНН.
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“За перші 100 годин оборони нашої країни від російських загарбників українська дипломатія мобілізувала понад 1 млрд доларів США допомоги партнерів на закупівлю сучасного озброєння та боєприпасів для українських сил оборони”, - йдеться в повідомленні МЗС.
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Повідомили що США, Канада, Велика Британія, Австралія, ЄС та інші країни надають Україні велику кількість переносних зенітно-ракетних комплексів, протитанкових установок, стрілецької зброї, набоїв, засобів розмінування, бронежилетів, шоломів, медичних комплектів, палива для військової техніки.
“Зараз вирішується питання передачі нашій державі бойових винищувачів, аби більш ефективно відбивати напади ворога в повітрі”, - зазначили дипломати.
Раніше
Як писав УНН, напередодні голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз доправить бойові літаки Україні. Він наголосив, що глави МЗС спілки погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.