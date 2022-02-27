Євросоюз поставить Україні бойові літаки — Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз поставить бойові літаки Україні. Він наголосив, що глави МЗС спілки погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро. Про це інформує УНН із посиланням на пресконференцію Бореля за підсумками зустрічі глав МЗС ЄС.
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“Ми прийняли рішення забезпечити українську армію летальною зброєю на суму 450 млн. євро”, — сказав Боррель.
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За його словами, додатково Україні буде виділено 50 млн. євро на нелетальну зброю, паливо та захисні засоби.
“Ми збираємося постачати Україні летальні озброєння та навіть бойові літаки”, — уточнив голова дипломатії ЄС.
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