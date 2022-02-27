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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Євросоюз поставить Україні бойові літаки — Боррель

Євросоюз поставить Україні бойові літаки — Боррель

Київ • УНН

 • 172333 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз поставить бойові літаки Україні. Він наголосив, що глави МЗС спілки погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро. Про це інформує УНН із посиланням на пресконференцію Бореля за підсумками зустрічі глав МЗС ЄС.

Цитата

“Ми прийняли рішення забезпечити українську армію летальною зброєю на суму 450 млн. євро”, — сказав Боррель.

Деталі

За його словами, додатково Україні буде виділено 50 млн. євро на нелетальну зброю, паливо та захисні засоби.

“Ми збираємося постачати Україні летальні озброєння та навіть бойові літаки”, — уточнив голова дипломатії ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РБ ООН запросила проведення екстреної сесії Генасамблеї щодо вторгнення Росії в Україну.

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