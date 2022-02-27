Евросоюз поставит Украине боевые самолеты — Боррель

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз поставит боевые самолеты Украине. Он подчеркнул, что главы МИД союза согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-конференцию Борелля по итогам встречи глав МИД ЕС.