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Евросоюз поставит Украине боевые самолеты — Боррель

Евросоюз поставит Украине боевые самолеты — Боррель

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз поставит боевые самолеты Украине. Он подчеркнул, что главы МИД союза согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-конференцию Борелля по итогам встречи глав МИД ЕС.

Цитата

“Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн. Евро", - сказал Боррель.

Детали

По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн. Евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.

“Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты”, — уточнил глава дипломатии ЕС.

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