Из жизни ушел известный актер и певец Дэвид Кэссиди
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Американский актер и певец Дэвид Кэссиди умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Ранее сообщалось, что Кэссиди был госпитализирован в критическом состоянии. Его вводили в искусственную кому, у актера отказывали печень и почки.
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Дэвид Кэссиди прославился после роли в комедийном музыкальном сериале 70-х годов "Семья Партридж". Он также был номинирован на премию "Грэмми".
Напомним, британский кинооператор Марк Милсом, который работал над популярными сериалами "Игра престолов" и "Шерлок" погиб на съемках в Гане.