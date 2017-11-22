Из жизни ушел известный актер и певец Дэвид Кэссиди

Ранее сообщалось, что Кэссиди был госпитализирован в критическом состоянии. Его вводили в искусственную кому, у актера отказывали печень и почки.

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Дэвид Кэссиди прославился после роли в комедийном музыкальном сериале 70-х годов "Семья Партридж". Он также был номинирован на премию "Грэмми".

Напомним, британский кинооператор Марк Милсом, который работал над популярными сериалами "Игра престолов" и "Шерлок" погиб на съемках в Гане.