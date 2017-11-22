З життя пішов відомий актор і співак Девід Кессіді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Американський актор і співак Девід Кессіді помер у віці 67 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Раніше повідомлялося, що Кессіді був госпіталізований в критичному стані. Його вводили в штучну кому, у актора відмовляли печінку і нирки.
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Девід Кессіді прославився після ролі в комедійному музичному серіалі 70-х років "Сім'я Партрідж". Він також був номінований на премію "Греммі".
Нагадаємо, британський кінооператор Марк Мілсом, який працював над популярними серіалами "Гра престолів" і "Шерлок" загинув на зйомках в Гані.