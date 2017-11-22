З життя пішов відомий актор і співак Девід Кессіді

Раніше повідомлялося, що Кессіді був госпіталізований в критичному стані. Його вводили в штучну кому, у актора відмовляли печінку і нирки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер актор серіалу "Коломбо"

Девід Кессіді прославився після ролі в комедійному музичному серіалі 70-х років "Сім'я Партрідж". Він також був номінований на премію "Греммі".

Нагадаємо, британський кінооператор Марк Мілсом, який працював над популярними серіалами "Гра престолів" і "Шерлок" загинув на зйомках в Гані.