Удары по инфраструктуре Украины не должны оставаться безнаказанными – Макрон

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"Сегодня (23 ноября – ред.) были массированные обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением и не должны оставаться безнаказанными", – подчеркнул Макрон.

Напомним

Массированный ракетный обстрел по Украине 23 ноября привел к временному обесточению всех атомных станций, а также большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи, сообщили в Минэнерго.

Украинские военные сбили 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.

Добавим

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в ближайшее время поговорить с президентом россии владимиром путиным.