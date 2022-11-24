Удари по інфраструктурі України не мають залишатися безкарними – Макрон

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"Сьогодні (23 листопада – ред.) були масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики. Удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не мають залишатися безкарними", – зазначив Макрон.

Нагадаємо

Масований ракетний обстріл України 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, а також більшості теплових і гідроелектростанцій. Також пошкоджено об‘єкти електропередачі, повідомили в Міненерго.

Українські військові збили 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.

Додамо

Президент Франції Емманюель Макрон планує найближчим часом поговорити з президентом росії володимиром путіним.