Давно не спілкувались: Макрон планує найближчим часом поговорити з путіним

Цитата

"Я маю намір встановити з ним прямий контакт найближчими днями", - цитує Макрона агентство AFP. Насамперед французький лідер хоче обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС та "громадянську атомну енергетику".

Нагадаємо

Французький глава в останні дні вже обговорював ЗАЕС із головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та Президентом України Володимиром Зеленським.