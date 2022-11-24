Давно не спілкувались: Макрон планує найближчим часом поговорити з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон планує найближчим часом поговорити з президентом росії володимиром путіним.
Про це повідомляє УНН з посиланням на французьке видання AFP.
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"Я маю намір встановити з ним прямий контакт найближчими днями", - цитує Макрона агентство AFP. Насамперед французький лідер хоче обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС та "громадянську атомну енергетику".
Нагадаємо
Французький глава в останні дні вже обговорював ЗАЕС із головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та Президентом України Володимиром Зеленським.