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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25895 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 58861 перегляди

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Давно не спілкувались: Макрон планує найближчим часом поговорити з путіним

Давно не спілкувались: Макрон планує найближчим часом поговорити з путіним

Київ • УНН

 • 1015103 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон планує найближчим часом поговорити з президентом росії володимиром путіним.

Про це повідомляє УНН з посиланням на французьке видання AFP.

Цитата

"Я маю намір встановити з ним прямий контакт найближчими днями", - цитує Макрона агентство AFP. Насамперед французький лідер хоче обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС та "громадянську атомну енергетику".

Нагадаємо

Французький глава в останні дні вже обговорював ЗАЕС із головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та Президентом України Володимиром Зеленським.

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