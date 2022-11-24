Давно не общались: Макрон планирует в ближайшее время поговорить с путиным

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"Я намерен установить с ним прямой контакт в ближайшие дни", - цитирует Макрона агентство AFP. В первую очередь французский лидер намерен обсудить ситуацию на Запорожский АЭС и "гражданскую атомную энергетику".

Напомним

Французский глава в последние дни уже обсуждал ЗАЭС с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и Президентом Украины Владимиром Зеленским.