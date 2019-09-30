С вагона-цистерны во время движения поезда произошла утечка бензола
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Кировоградской области из вагона-цистерны во время движения грузового поезда произошла утечка бензола, последствия этого ликвидировали спасатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС Украины в области.
Событие произошло на железнодорожной станции Тимково Долинского района.
Сообщение о том, что во время движения грузового поезда "Кривой Рог - Тимково" с вагона-цистерны произошел разлив легковоспламеняющейся горючей жидкости - бензола - спасатели получили 29 сентября в 20:46. Емкость цистерны - 60,400 тонн.
Бойцы 20-й ДПРЧ города Долинская вместе с работниками Укрзализныци закрутили сливной вентиль на аварийном вагоне-цистерне и залили пеной место утечки бензола. Сейчас угрозы возгорания жидкости нет.
Напомним, шестеро преступников в Мариуполе украли из грузовых поездов угля на миллион.