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С вагона-цистерны во время движения поезда произошла утечка бензола

Киев • УНН

 • 7086 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Кировоградской области из вагона-цистерны во время движения грузового поезда произошла утечка бензола, последствия этого ликвидировали спасатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС Украины в области.

С вагона-цистерны во время движения поезда произошла утечка бензола

Событие произошло на железнодорожной станции Тимково Долинского района.

Сообщение о том, что во время движения грузового поезда "Кривой Рог - Тимково" с вагона-цистерны произошел разлив легковоспламеняющейся горючей жидкости - бензола - спасатели получили 29 сентября в 20:46. Емкость цистерны - 60,400 тонн.

Бойцы 20-й ДПРЧ города Долинская вместе с работниками Укрзализныци закрутили сливной вентиль на аварийном вагоне-цистерне и залили пеной место утечки бензола. Сейчас угрозы возгорания жидкости нет.

Напомним, шестеро преступников в Мариуполе украли из грузовых поездов угля на миллион.

Украинские Национальные Новости

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