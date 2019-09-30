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З вагону-цистерни під час руху поїзда стався витік бензолу

Київ • УНН

 • 7086 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. На Кіровоградщині з вагону-цистерни під час руху вантажного поїзда витік бензол, наслідки цього ліквідували рятувальники. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу управління ДСНС України у Кіровоградській області.

З вагону-цистерни під час руху поїзда стався витік бензолу

Подія сталась на залізничній станції Тимкове Долинського району.

Повідомлення про те, що під час руху вантажного потяга "Кривий Ріг – Тимкове" із вагону-цистерни стався розлив легкозаймистої горючої рідини – бензолу - рятувальники отримали 29 вересня о 20:46. Ємність цистерни – 60,400 тонн.

Бійці 20-ї ДПРЧ міста Долинська разом із працівниками Укрзалізниці закрутили зливний вентиль на аварійному вагоні-цистерні та залили піною місце проливу бензолу. Наразі загрози займання рідини немає.

Нагадаємо, шестеро злочинців у Маріуполі вкрали із вантажних поїздів вугілля на мільйон.

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