Из всего диалога с Россией живым является только "нормандский формат" на уровне советников - Кулеба

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“Вы видели сообщение президента о том, что он попросил Андрея Ермака провести эту коммуникацию. Это естественный выбор, потому что из всего механизма, диалога, которые мы имеем с Россией, живым сейчас по сути только „нормандский формат“ на уровне советников, где Украина как раз представляет Андрей Ермак, а Россию — Дмитрий Козак”, — отметил глава МИД.

Детали

Кулеба отметил, что его ведомство всегда готово присоединиться к организации этой встречи.

“Безусловно, если такая встреча уже станет конкретикой, МИД формировать позицию, готовить все материалы. Но эти переговоры по, собственно, договоренности о встрече сейчас ведутся по той линии, которую я озвучил ”, - подчеркнул министр.

Что предшествовало