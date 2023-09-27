Из украинских портов по новому коридору вышло уже семь судов - спикер ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. По новому коридору для гражданских судов из и в украинские порты по состоянию на 26 сентября вышло 7 судов - 5 из них находились в портах "большой Одессы" до начала полномасштабного вторжения. Об этом во время брифинга накануне сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет УНН.
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"По обновленным данным, по новому коридору у нас уже вышло 7 судов. То есть это 7 из 7 успешных кейсов. Зашло два, а вышло семь, пять судов – это те, что находились здесь до начала полномасштабного вторжения. И соответственно, этот процесс продолжается", - отметил Плетенчук.
По его словам, украинская сторона делает все для того, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором эти суда находятся в наших территориальных водах.
Дополнение
10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. Это произошло после того, как в июле россия вышла из "зернового соглашения" для экспорта зерна по Черному морю.