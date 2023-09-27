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З українських портів новим коридором вийшло вже сім суден - речник ВМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Нновим коридором для цивільних суден з і до українських портів станом на 26 вересня вийшло 7 суден - 5 з них перебували в портах "великої Одеси" до початку повномасштабного вторгнення. Про це під час брифінгу напередодні повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише УНН.

Цитата

"За оновленими даними, по новому коридору у нас вже вийшло 7 суден. Тобто це 7 із 7 успішних кейсів. Зайшло два, а вийшло сім, п'ять суден – це ті, що перебували тут до початку повномасштабного вторгнення. І відповідно, цей процес триває", - зазначив Плетенчук.

З його слів, українська сторона робить все для того, щоб забезпечити безпеку тієї ділянки, на якій ці судна перебувають в наших територіальних водах.

Доповнення

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. Це сталося після того, як у липні росія вийшла із "зернової угоди" для експорту зерна Чорним морем.

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