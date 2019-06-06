Из Украины выдворили иностранца, который насиловал своих малолетних детей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Из Украины выдворили иностранца, который совершал домашнее и сексуальное насилия в отношении своих малолетних детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.
Как отметили в пресс-центре, в апреле текущего года правоохранители задержали на территории Полтавской области гражданина Итальянской республики, который находился в розыске Интерпола для исполнения приговора суда в виде 8 лет лишения свободы за совершение домашнего и сексуального насилия в отношении своих малолетних детей.
В дальнейшем, суд принял и утвердил согласие задержанного на его выдачу за границу для исполнения приговора суда.
Напомним, в Киеве до 15 лет лишения свободы осудили злоумышленника за сексуальное насилие над 15-летней девочкой и ее 2-летним братом.