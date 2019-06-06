Из Украины выдворили иностранца, который насиловал своих малолетних детей

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25463 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46729 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64103 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117176 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110210 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136825 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144441 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130050 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130125 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Из Украины выдворили иностранца, который насиловал своих малолетних детей

Из Украины выдворили иностранца, который насиловал своих малолетних детей

Киев  •  УНН

 • 9692 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Из Украины выдворили иностранца, который совершал домашнее и сексуальное насилия в отношении своих малолетних детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Как отметили в пресс-центре, в апреле текущего года правоохранители задержали на территории Полтавской области гражданина Итальянской республики, который находился в розыске Интерпола для исполнения приговора суда в виде 8 лет лишения свободы за совершение домашнего и сексуального насилия в отношении своих малолетних детей.

В дальнейшем, суд принял и утвердил согласие задержанного на его выдачу за границу для исполнения приговора суда.

Напомним, в Киеве до 15 лет лишения свободы осудили злоумышленника за сексуальное насилие над 15-летней девочкой и ее 2-летним братом.

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