З України видворили іноземця, який ґвалтував своїх малолітніх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. З України видворили іноземця, який вчиняв домашнє та сексуальне насильства по відношенню до своїх малолітніх дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.
Як зазначили у прес-центрі, у квітні поточного року правоохоронці затримали на території Полтавської області громадянина Італійської республіки, який перебував у розшуку Інтерполу для виконання вироку суду у виді 8 років позбавлення волі за вчинення домашнього та сексуального насильства по відношенню до своїх малолітніх дітей.
У подальшому, суду ухвалив та затвердив згоду затриманого на його видачу за кордон для виконання вироку суду.
Нагадаємо, у Києві до 15 років позбавлення волі засудили зловмисника за сексуальне насильство над 15-річною дівчинкою та її 2-річним братом.