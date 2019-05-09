Из Украины пытались вывезти более 11 тыс. пачек сигарет в днище авто

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Работники Закарпатской таможни ГФС прекратили вывоз из Украины значительного количества табачных изделий. Мужчина спрятал их в двойном днище автомобиля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС в Закарпатской области.

Как сообщили в пресс-службе, правонарушения прекращено на таможенном посту “Неветленфолу” Закарпатской таможни ГФС в направлении “выезд из Украины”.

Согласно поданным к таможенному контролю товаросопроводительным документам, с Украины в Румынию перемещались пиломатериалы.

“При осуществлении таможенного досмотра в автомобиле таможенники совместно с пограничниками обнаружили 11200 пачек сигарет торговой марки ”Compliment“, без акцизных марок. Табачные изделия находились в двойном днище автомобиля”, - говорится в сообщении.

Указанные действия квалифицируются по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, а именно перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. Эти действия влекут за собой наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров — непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров, а также товаров со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для перемещения товаров — непосредственных предметов нарушения таможенных правил через таможенную границу Украины.

Напомним, в Украине обнаружили контрабандного табака более чем 3 млн грн.

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