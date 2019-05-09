З України намагались вивезти більше 11 тис. пачок цигарок у днищі авто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Працівники Закарпатської митниці ДФС припинили вивезення з України значної кількості тютюнових виробів. Чоловік заховав їх у подвійному днищі автомобіля, передає УНН із посиланням на прес-службу ДФС у Закарпатській області.
Як повідомили у прес-службі, правопорушення припинено на митному посту “Неветленфолу” Закарпатської митниці ДФС в напрямку “виїзд з України”.
Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами, із України в Румунію переміщувались пиломатеріали.
“Під час здійснення митного огляду у транспортному засобі митники спільно з прикордонниками виявили 11200 пачок цигарок торгової марки „Compliment“, без акцизних марок. Тютюнові вироби знаходились в подвійному днищі автомобіля”, — йдеться у повідомленні.
Зазначені дії кваліфікуються за ознаками порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, а саме переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Ці дії тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
Нагадаємо, в Україні виявили контрабандного тютюну на понад 3 млн грн.