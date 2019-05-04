В Україні виявили контрабандного тютюну на понад 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Правоохоронці блокували в Одеській області контрабандне ввезення великої партії тютюнових виробів з території однієї з сусідніх країн до нашої держави вартістю понад три мільйони гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
Під час огляду вантажного автомобіля з причепом на автошляху "Київ-Одеса" правоохоронці виявили понад двохсот коробів цигарок іноземного виробництва без товаросупровідних документів та марок акцизного збору. За попередніми оцінками вартість виявленої продукції становить понад три мільйони гривень.
За оперативною інформацією СБУ, партія тютюнових виробів була незаконно переправлена через державний кордон на територію Кодимського району Одещини для перепродажу.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, з незаконного обігу вилучили партію тютюнових виробів на понад 7,4 млн грн.