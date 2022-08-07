Из Украины 7 августа будет экспортировано более 160 тысяч тонн продовольствия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Совместный координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на выход из украинских портов в воскресенье, 7 августа, для четырех судов с продовольствием. Об этом сообщила в пресс-секретарь ООН в стамбульском координационном центре, передает УНН.
Детали
По словам представителя ООН в Стамбульском координационном центре соглашения, еще четыре судна отправятся из украинских черноморских портов согласно "зерновому соглашению" при посредничестве ООН и Турции. Один корабль уже прибывает в порт Турции.
Всего 7 августа будет экспортировано более 160 тысяч тонн продовольствия:
– сухогрузы MV GLORY и MV RIVA WIND везут в Турцию более 100 тысяч тонн кукурузы;
– судно MV STAR HELENA транспортирует в Китай 45 тысяч тонн муки;
– судно MV Mustafa NECATI доставит в Италию 6 тысяч тонн подсолнечного масла.
Напомним
Судно ROJEN под флагом Мальты, перевозившее 13 тысяч тонн кукурузы и вышедшее из порта Черноморск, должны сегодня утром осмотреть.