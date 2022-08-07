Из Украины 7 августа будет экспортировано более 160 тысяч тонн продовольствия

Детали

По словам представителя ООН в Стамбульском координационном центре соглашения, еще четыре судна отправятся из украинских черноморских портов согласно "зерновому соглашению" при посредничестве ООН и Турции. Один корабль уже прибывает в порт Турции.

Всего 7 августа будет экспортировано более 160 тысяч тонн продовольствия:

– сухогрузы MV GLORY и MV RIVA WIND везут в Турцию более 100 тысяч тонн кукурузы;

– судно MV STAR HELENA транспортирует в Китай 45 тысяч тонн муки;

– судно MV Mustafa NECATI доставит в Италию 6 тысяч тонн подсолнечного масла.

Напомним

Судно ROJEN под флагом Мальты, перевозившее 13 тысяч тонн кукурузы и вышедшее из порта Черноморск, должны сегодня утром осмотреть.