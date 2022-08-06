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Караван із зерном з України: до Стамбулу зайшло друге судно

Караван із зерном з України: до Стамбулу зайшло друге судно

Київ • УНН

 • 132007 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. На півночі Стамбулу стало на якір друге судно із українським зерном. Його оглянуть завтра вранці, передає УНН із посиланням на Міноборони Туреччини.

Цитата

"Судно ROJEN під прапором Мальти, що перевозило 13 тисяч тонн кукурудзи і вийшло з порту Чорноморськ, щоб прямувати з України до Англії, стало на якір на півночі Стамбула. Огляд корабля відбудеться завтра вранці", - йдеться у повідомленні.

13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul’un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/1tMCW1Djr8

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

Додамо

Крім того, за даними Міноборони Туреччини, спільний координаційний центр розпочав інспекцію на першому судні NAVISTAR під прапором Панами, яке перевозить 33 тисячі тонн кукурудзи з України до Ірландії і стоїть на якорі на півночі Стамбула.

Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı. pic.twitter.com/Cto3wULySr

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

Нагадаємо

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували біля Стамбула 3 серпня. Судно відправилося після цього далі за маршрутом.

5 серпня ще три судна з українською кукурудзою покинули українські порти.

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