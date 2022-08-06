Караван із зерном з України: до Стамбулу зайшло друге судно
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На півночі Стамбулу стало на якір друге судно із українським зерном. Його оглянуть завтра вранці, передає УНН із посиланням на Міноборони Туреччини.
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"Судно ROJEN під прапором Мальти, що перевозило 13 тисяч тонн кукурудзи і вийшло з порту Чорноморськ, щоб прямувати з України до Англії, стало на якір на півночі Стамбула. Огляд корабля відбудеться завтра вранці", - йдеться у повідомленні.
13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul’un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/1tMCW1Djr8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022
Додамо
Крім того, за даними Міноборони Туреччини, спільний координаційний центр розпочав інспекцію на першому судні NAVISTAR під прапором Панами, яке перевозить 33 тисячі тонн кукурудзи з України до Ірландії і стоїть на якорі на півночі Стамбула.
Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı. pic.twitter.com/Cto3wULySr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022
Нагадаємо
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.
Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували біля Стамбула 3 серпня. Судно відправилося після цього далі за маршрутом.
5 серпня ще три судна з українською кукурудзою покинули українські порти.