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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Караван с зерном из Украины: в Стамбул зашло второе судно

Караван с зерном из Украины: в Стамбул зашло второе судно

Киев • УНН

 • 132003 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. На севере Стамбула стало на якорь второе судно с украинским зерном. Его осмотрят завтра утром, передает УНН со ссылкой на Минобороны Турции.

Цитата

"Судно ROJEN под флагом Мальты, которое перевозило 13 тысяч тонн кукурузы и вышло из порта Черноморск, чтобы следовать из Украины в Англию, стало на якорь на севере Стамбула. Осмотр корабля состоится завтра утром", - говорится в сообщении.

13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de de. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/1tMCW1Djr8

—T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

Добавим

Кроме того, по данным Минобороны Турции, совместный координационный центр начал инспекцию на первом судне NAVISTAR под флагом Панамы, которое перевозит 33 тысяч тонн кукурузы из Украины в Ирландию и стоит на якоре на севере Стамбула.

Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan Írlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVIST. pic.twitter.com/Cto3wULySr

—T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

Напомним

Украина, ООН, Турция и Россия подписали 22 июля соглашение (Украина и РФ отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Это судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали в Стамбуле 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.

5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты.

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