З України 7 серпня буде експортовано понад 160 тисяч тонн продовольства

Деталі

За словами представника ООН у Стамбульському координаційному центрі угоди, ще чотири судна відправляться з українських чорноморських портів згідно "зернової угоди" за посередництва ООН і Туреччини. Один корабель вже прибуває у порт Туреччини.

Загалом 7 серпня буде експортовано понад 160 тисяч тонн продовольства:

- суховантажі MV GLORY і MV RIVA WIND везуть до Туреччини понад 100 тисяч тонн кукурудзи;

- судно MV STAR HELENA транспортує в Китай 45 тисяч тонн борошна;

- судно MV Mustafa NECATI доставить до Італії 6 тисяч тонн соняшникової олії.

Нагадаємо

Судно ROJEN під прапором Мальти, що перевозило 13 тисяч тонн кукурудзи і вийшло з порту Чорноморськ, мають сьогодні зранку оглянути.