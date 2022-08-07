З України 7 серпня буде експортовано понад 160 тисяч тонн продовольства
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Спільний координаційний центр у Стамбулі видав дозвіл на вихід з українських портів у неділю, 7 серпня, для чотирьох суден з продовольством. Про це повідомила в прессекретар ООН в стамбульському координаційному центрі, передає УНН.
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За словами представника ООН у Стамбульському координаційному центрі угоди, ще чотири судна відправляться з українських чорноморських портів згідно "зернової угоди" за посередництва ООН і Туреччини. Один корабель вже прибуває у порт Туреччини.
Загалом 7 серпня буде експортовано понад 160 тисяч тонн продовольства:
- суховантажі MV GLORY і MV RIVA WIND везуть до Туреччини понад 100 тисяч тонн кукурудзи;
- судно MV STAR HELENA транспортує в Китай 45 тисяч тонн борошна;
- судно MV Mustafa NECATI доставить до Італії 6 тисяч тонн соняшникової олії.
Нагадаємо
Судно ROJEN під прапором Мальти, що перевозило 13 тисяч тонн кукурудзи і вийшло з порту Чорноморськ, мають сьогодні зранку оглянути.