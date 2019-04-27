Из церкви во Львовской области украли крест и пожертвования

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109108 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113125 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115800 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116532 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145933 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115837 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140569 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145017 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130398 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130412 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из церкви во Львовской области украли крест и пожертвования

Из церкви во Львовской области украли крест и пожертвования

Киев  •  УНН

 • 12619 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Злоумышленник, подобрав ключ к замку боковых входных дверей, проник в храм и похитил оттуда нагрудный позолоченный крест и ящик с пожертвованиями. Общая сумма ущерба - около 8000 гривен. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В полицию обратился настоятель церкви, который предположил, что кража произошла в ночь на 23 апреля.

Позже, полицейские установили личность злоумышленника - ранее судимого 22-летнего жителя одного из сел Стрыйского района. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины "кража". Статьей предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, мужчину задержали за кражу 800 тыс. грн с авто бизнесвумен.

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