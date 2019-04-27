Из церкви во Львовской области украли крест и пожертвования

В полицию обратился настоятель церкви, который предположил, что кража произошла в ночь на 23 апреля.



Позже, полицейские установили личность злоумышленника - ранее судимого 22-летнего жителя одного из сел Стрыйского района. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины "кража". Статьей предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет.



Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.



Напомним, мужчину задержали за кражу 800 тыс. грн с авто бизнесвумен.