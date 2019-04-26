Чоловіка затримали за крадіжку 800 тис. грн з авто бізнесвумен

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У селі Нерубайське Біляївського району, що на Одещині, правоохоронці викрили чоловіка зі Східної Європи, який підозрюється у викрадені з автомобіля підприємиці понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Одеській області, передає УНН.