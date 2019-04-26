Чоловіка затримали за крадіжку 800 тис. грн з авто бізнесвумен
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У селі Нерубайське Біляївського району, що на Одещині, правоохоронці викрили чоловіка зі Східної Європи, який підозрюється у викрадені з автомобіля підприємиці понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Одеській області, передає УНН.
"На Одещині правоохоронці викрили гастролера зі Східної Європи, який викрав у підприємиці понад 800 тисяч гривень", - повідомили у поліції.
"Доки жінка перебувала у крамниці, правопорушник поліз до її незачиненого автомобіля, звідки викрав сумку з документами, мобільними телефонами та грошима. Щойно потерпіла зрозуміла, що її обікрали, одразу звернулася по допомогу до Усатівського відділення поліції", - додали правоохоронці.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили автомобіль, на якому правопорушник втік із місця скоєння злочину.
За кілька днів зловмисник був затриманий на території обласного центру. Ним виявився громадянин однієї з держав зі Східної Європи. У чоловіка вилучили документи потерпілої, решту її майна він встиг реалізувати та витратити.
Правоохоронці оголосили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне фігурантові загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, у місті Ірпінь Київської області громадяни Азербайджану та Туреччини побили та пограбували двох єгиптян.