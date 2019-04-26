Мужчину задержали за кражу 800 тыс. грн из авто бизнесвумен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В селе Нерубайское Беляевского района Одесской области правоохранители разоблачили мужчину из Восточной Европы, который подозревается в похищении из автомобиля предпринимательницы более 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНН.
"В Одесской области правоохранители разоблачили гастролера из Восточной Европы, который похитил у предпринимательницы более 800 тысяч гривен", - сообщили в полиции.
"Пока женщина находилась в магазине, правонарушитель полез в ее незапертой автомобиль, откуда похитил сумку с документами, мобильными телефонами и деньгами. Как только потерпевшая поняла, что ее обокрали, сразу обратилась за помощью в Усатовское отделение полиции", - добавили правоохранители.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль, на котором правонарушитель скрылся с места преступления.
За несколько дней злоумышленник был задержан на территории областного центра. Им оказался гражданин одной из стран из Восточной Европы. У мужчины изъяли документы потерпевшей, остальное ее имуществл он успел реализовать и потратить.
Правоохранители объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в городе Ирпень Киевской области граждане Азербайджана и Турции избили и ограбили двух египтян.