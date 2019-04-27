З церкви на Львівщині викрали хрест та пожертви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Зловмисник, підібравши ключ до замка бокових вхідних дверей, проник у храм та викрав звідти нагрудний позолочений хрест та скриньку з пожертвами. Загальна сума збитків – близько 8 000 гривень. Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Львівської області.
До поліції звернувся настоятель церкви, який припустив, що крадіжка сталася в ніч на 23 квітня.
Пізніше, поліцейські встановили особу зловмисника – раніше судимого 22-річного мешканця одного із сіл Стрийського району. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України "крадіжка". Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Продовжується досудове розслідування.
Нагадаємо, чоловіка затримали за крадіжку 800 тис. грн з авто бізнесвумен.