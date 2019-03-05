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С мая полиция диалога заработает в каждом регионе Украины

С мая полиция диалога заработает в каждом регионе Украины

Киев  •  УНН

 • 10973 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Председатель Национальной полиции Украины заявил, что до конца апреля в каждой области в блоке полиции превенции будут ведомые штатные должности полицейских-переговорщиков. А в мае начнут полностью укомплектованы штатные подразделения полиции диалога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции.

Сергей Князев отметил, что в связи с несколькими избирательными гонками, которые состоятся уже скоро, силы полиции сконцентрированы на обеспечении безопасности граждан. Поэтому акцент делается на деятельности полиции превенции, в частности, полиции диалога. Он отметил, что в 2018 году подразделения переговорщиков эффективно сработали в нескольких регионах страны.

"Исходя из этого положительного опыта, в марте-апреле мы вводим в каждой области в блоке полиции превенции штатные должности полицейских-переговорщиков. В мае уже должны иметь завершены, полностью укомплектованы штатные подразделения полиции диалога. За образец берем киевский и одесский подразделения", - отметил Сергей Князев.

Глава Нацполиции поставил задачу всем руководителям соответствующих подразделений на местах до конца недели проработать и определиться с необходимыми для запуска полиции диалога критериям и требованиям. После этого в указанный период в территориальных подразделениях должны быть назначены руководители подразделений полиции диалога.

"Новые руководители подразделений переговорщиков пройдут этап обучения. В то же время, руководители должны полностью укомплектовать личный состав и направить полицейских на обучение", - сказал С.Князев.

Сейчас штатные подразделения полиции диалога созданы в Винницкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Львовской областях и городе Киеве.

Ранее сообщал, Князев дал задание руководителям полиции на местах эффективно распределить силы и средства на время проведения выборов во всех регионах Украины для соблюдения законности и безопасности.

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