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З травня поліція діалогу запрацює в кожному регіоні України

З травня поліція діалогу запрацює в кожному регіоні України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Голова Національної поліції України заявив, що до кінця квітня в кожній області у блоці поліції превенції будуть ведені штатні посади поліцейських-перемовників. А у травні запрацюють повністю укомплектовані штатні підрозділи поліції діалогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Національної поліції.

 Сергій Князєв наголосив, що у зв’язку з кількома виборчими перегонами, які відбудуться вже незабаром, сили поліції сконцентровані на забезпеченні безпеки громадян. Відтак акцент робиться на діяльності поліції превенції, зокрема, поліції діалогу. Він зазначив, що у 2018 році підрозділи перемовників ефективно спрацювали у кількох регіонах держави.

"Виходячи з цього позитивного досвіду, у березні-квітні ми вводимо в кожній області у блоці поліції превенції штатні посади поліцейських-перемовників. У травні вже повинні мати завершені, повністю укомплектовані штатні підрозділи поліції діалогу. За зразок беремо київський та одеський підрозділи", – наголосив Сергій Князєв.

Глава Нацполіції поставив завдання всім керівникам відповідних підрозділів на місцях до кінця тижня опрацювати та визначитися з необхідними для запуску поліції діалогу критеріями та вимогами. Після цього у зазначений період в територіальних підрозділах мають бути призначені керівники підрозділів поліції діалогу.

"Новопризначені керівники підрозділів перемовників пройдуть етап навчання. Водночас, керівники повинні повністю укомплектувати особовий склад та направити поліцейських на навчання", – сказав С.Князєв.

Наразі штатні підрозділи поліції діалогу створені у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Львівській областях та місті Києві.

Раніше УНН повідомляв, Князєв дав завдання керівникам поліції на місцях ефективно розподілити сили та засоби на час проведення виборів в усіх регіонах України для дотримання законності та безпеки.

Українські Національні Новини

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