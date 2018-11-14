С мая 2011 года киевляне получили 28,5 тысячи ответов на свои запросы в КГГА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106485 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113122 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 150562 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145034 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136723 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128345 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 171557 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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С мая 2011 года киевляне получили 28,5 тысячи ответов на свои запросы в КГГА

С мая 2011 года киевляне получили 28,5 тысячи ответов на свои запросы в КГГА

Киев  •  УНН

 • 7288 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. С начала действия Закона Украины "О доступе к публичной информации", с мая 2011 года, в управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации аппарата КГГА было зарегистрировано 28 430 запросов от физических, юридических лиц и объединений граждан без статуса юридического лица. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, передает УНН.

"Только за 10 месяцев 2018 году до КГГА через управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации поступило 4479 запросов на информацию. Каждый запрос внимательно изучено и направлено должном распорядка для обработки и предоставления ответа заявителю. 473 запросы непосредственно касались информации, которой владеет аппарат. Из них мы ответили на 471 запрос, а отказов было зафиксировано только 2 В обоих случаях речь шла о несоответствии требованиям Закона, а именно: запросы не содержали ни реквизитов документа, ни описания, по которому можно было бы осуществить поиск информации ", - сказал Дмитрий Загуменный.

Он добавил, что подавляющее большинство запросов поступило по электронной почте - 2538, через органы власти получено 823 запросы, лично граждане подали 658 запросов; почте - 333; устно (по телефону) - 49 запросов и тому подобное.

"Из всех запросов можно выделить ТОП-3 вопросов, которые больше всего интересуют киевлян. На первом месте - земельные отношения: перечень свободных земельных участков, аренда земельных участков, выдержки из земельного кадастра, копии распоряжений и тому подобное. На втором - градостроительство и архитектура: размещение временных сооружений, выдержки из градостроительного кадастра, разрешения на выполнение строительных работ, копии распоряжений о переименовании улиц и прочее. И на третьем месте по популярности - вопросы транспорта: обустройство остановочных комплексов, работа общественного транспорта, размещение рекламы в транспорте, содержание дорог и т.д. ", - сообщил Дмитрий Загуменный.

Руководитель аппарата КГГА отметил, что в прошлом году в КГГА было обработано более 4770 запросов на информацию и доля довольных запросов составила 99,24%.

"Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей работы в части соблюдения права граждан на информацию, демонстрируя максимальную открытость и прозрачность своей деятельности перед обществом, обществом. Стремясь к европейским стандартам в информационной сфере, мы обеспечиваем равный доступ всех к информации, не только отвечая на запросы, но и все больше публикуем данных о деятельности городских властей в открытом доступе ", - отметил руководитель аппарата КГГА и добавил, что в августе 2018 введен в опытную эксплуатацию портал "Открытые данные".

На портале публикуются открытые данные распорядителей КГГА и РГА. На сегодня на портале зарегистрировано 69 распорядителей информации и размещены 57 наборов данных.

Дмитрий Загуменный подчеркнул, что в течение 10 месяцев текущего года, кроме озвученной цифры (4479 запросов, которые обработал аппарат КГГА), непосредственно в структурные подразделения КГГА поступило почти 1800 запросов, еще более 2400 - в районные в городе Киеве госадминистраций.

Напомним, что всю информацию об организации доступа к публичной информации, распорядителем которой является КГГА, можно получить в специальном разделе официального портала города Киева "Публичная информация".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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