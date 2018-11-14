С мая 2011 года киевляне получили 28,5 тысячи ответов на свои запросы в КГГА

"Только за 10 месяцев 2018 году до КГГА через управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации поступило 4479 запросов на информацию. Каждый запрос внимательно изучено и направлено должном распорядка для обработки и предоставления ответа заявителю. 473 запросы непосредственно касались информации, которой владеет аппарат. Из них мы ответили на 471 запрос, а отказов было зафиксировано только 2 В обоих случаях речь шла о несоответствии требованиям Закона, а именно: запросы не содержали ни реквизитов документа, ни описания, по которому можно было бы осуществить поиск информации ", - сказал Дмитрий Загуменный.

Он добавил, что подавляющее большинство запросов поступило по электронной почте - 2538, через органы власти получено 823 запросы, лично граждане подали 658 запросов; почте - 333; устно (по телефону) - 49 запросов и тому подобное.

"Из всех запросов можно выделить ТОП-3 вопросов, которые больше всего интересуют киевлян. На первом месте - земельные отношения: перечень свободных земельных участков, аренда земельных участков, выдержки из земельного кадастра, копии распоряжений и тому подобное. На втором - градостроительство и архитектура: размещение временных сооружений, выдержки из градостроительного кадастра, разрешения на выполнение строительных работ, копии распоряжений о переименовании улиц и прочее. И на третьем месте по популярности - вопросы транспорта: обустройство остановочных комплексов, работа общественного транспорта, размещение рекламы в транспорте, содержание дорог и т.д. ", - сообщил Дмитрий Загуменный.

Руководитель аппарата КГГА отметил, что в прошлом году в КГГА было обработано более 4770 запросов на информацию и доля довольных запросов составила 99,24%.

"Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей работы в части соблюдения права граждан на информацию, демонстрируя максимальную открытость и прозрачность своей деятельности перед обществом, обществом. Стремясь к европейским стандартам в информационной сфере, мы обеспечиваем равный доступ всех к информации, не только отвечая на запросы, но и все больше публикуем данных о деятельности городских властей в открытом доступе ", - отметил руководитель аппарата КГГА и добавил, что в августе 2018 введен в опытную эксплуатацию портал "Открытые данные".

На портале публикуются открытые данные распорядителей КГГА и РГА. На сегодня на портале зарегистрировано 69 распорядителей информации и размещены 57 наборов данных.

Дмитрий Загуменный подчеркнул, что в течение 10 месяцев текущего года, кроме озвученной цифры (4479 запросов, которые обработал аппарат КГГА), непосредственно в структурные подразделения КГГА поступило почти 1800 запросов, еще более 2400 - в районные в городе Киеве госадминистраций.

Напомним, что всю информацию об организации доступа к публичной информации, распорядителем которой является КГГА, можно получить в специальном разделе официального портала города Киева "Публичная информация".