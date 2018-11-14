У 2018 році КМДА опрацювала 4 479 запитів на доступ до публічної інформації від киян

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Від початку дії Закону України “Про доступ до публічної інформації”, із травня 2011 року, в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА було зареєстровано 28 430 запитів від фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, передає УНН.