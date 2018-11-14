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У 2018 році КМДА опрацювала 4 479 запитів на доступ до публічної інформації від киян

У 2018 році КМДА опрацювала 4 479 запитів на доступ до публічної інформації від киян

Київ • УНН

 • 7289 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Від початку дії Закону України “Про доступ до публічної інформації”, із травня 2011 року, в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА було зареєстровано 28 430 запитів від фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, передає УНН.

“Лише за 10 місяців 2018 року до КМДА через управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації надійшло 4 479 запитів на інформацію. Кожен запит уважно вивчено та направлено належному розпорядку для опрацювання і надання відповіді заявнику. 473 запити безпосередньо стосувалися інформації, якою володіє апарат. З них ми відповіли на 471 запит, а відмов було зафіксовано лише 2. В обох випадках йшлося про невідповідність вимогам Закону, а саме: запити не містили ні реквізитів документа, ні опису, за яким можна було б здійснити пошук інформації”, — сказав Дмитро Загуменний.

Він додав, що переважна більшість запитів надійшла електронною поштою — 2538, через органи влади отримано 823 запити, особисто громадяни подали 658 запитів; поштою — 333; усно (телефоном) — 49 запитів тощо.

“Із усіх запитів можна виокремити ТОП-3 питань, які найбільше цікавлять киян. На першому місці — земельні відносини: перелік вільних земельних ділянок, оренда земельних ділянок, витяги із земельного кадастру, копії розпоряджень тощо. На другому — містобудування та архітектура: розміщення тимчасових споруд, витяги із містобудівного кадастру, дозволи на виконання будівельних робіт, копії розпоряджень про перейменування вулиць та інше. І на третьому місці за популярністю — питання транспорту: облаштування зупиночних комплексів, робота громадського транспорту, розміщення реклами у транспорті, утримання доріг тощо”, — поінформував Дмитро Загуменний.

Керівник апарату КМДА зазначив, що минулого року у КМДА було опрацьовано більше 4770 запитів на інформацію і частка задоволених запитів склала 99,24%.

“Ми постійно працюємо над удосконаленням нашої роботи в частині дотримання права громадян на інформацію, демонструючи максимальну відкритість та прозорість своєї діяльності перед громадою, суспільством. Прагнучи до європейських стандартів в інформаційній сфері, ми забезпечуємо рівний доступ всіх до інформації, не лише відповідаючи на запити, а й все більше оприлюднюємо даних про діяльність міської влади у відкритому доступі”, — зауважив керівник апарату КМДА та додав, що в серпні 2018 року введений в дослідну експлуатацію портал “Відкриті дані”.

На порталі оприлюднюються відкриті дані розпорядників КМДА та РДА. Станом на сьогодні на порталі зареєстровано 69 розпорядників інформації та розміщено 57 наборів даних.

Дмитро Загуменний підкреслив, що протягом 10 місяців поточного року, крім озвученої цифри (4 479 запитів, які опрацював апарат КМДА), безпосередньо до структурних підрозділів КМДА надійшло майже 1800 запитів, ще понад 2400 — до районних в місті Києві держадміністрацій.

Нагадаємо, що всю інформацію про організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є КМДА, можна отримати в спеціальному розділі офіційного порталу міста Києва “Публічна інформація”.

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